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Buca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Buca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

09.10.2021 07:53
Buca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İZMİR'in Buca ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K. (22) VE B.K.'nin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabii 3 bin 28 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Buca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Buca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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