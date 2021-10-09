Buca'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K. (22) VE B.K.'nin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabii 3 bin 28 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve B.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.