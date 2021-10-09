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Bulak Mağarası'nda gizemli not bulundu - Son Dakika

Bulak Mağarası'nda gizemli not bulundu

09.10.2021 09:45

Bulak Mağarası'nda gizemli not bulundu Mağaranın 2 bin 150. metresinde bulunan gizemli notta "İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz" yazılı olduğu öğrenildi Unesco Dünya Mirası listesindeki Tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin 4.

Bulak Mağarası'nda gizemli not bulundu

Mağaranın 2 bin 150. metresinde bulunan gizemli notta "İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz" yazılı olduğu öğrenildi

KARABÜK - Unesco Dünya Mirası listesindeki Tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin 4. büyük mağarası olan Bulak'ın (Mencilis) 2 bin 150'nci metresinde gizemli bir not bulundu. 1845 tarihli Arap harfleri ile yazılan notta, "İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz" yazılı olduğu öğrenildi.

Doğa araştırmacılarından oluşan 4 kişilik ekip, Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin 4. büyük mağarası olan Bulak (Mencilis) araştırma ve inceleme yaptı. İnceleme yapan ekibin içerisinde doğa araştırmacıları Cemil Belder, Cemal Özbek, Ümit Çolakoğlu ve Bahadır Öztürk bulunuyordu. Yeraltının gizemli dünyasını araştırmak ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak için araştırma yapan ekip, kask kameraları ile 10 saat süren yolculuğu saniye saniye kayıt etti. Yolculuk sırasında ortalama yer yüzeyinden 650 metre altında 3 bin metrekarelik zorlu bir parkurda ilerledi. Mağara içinde ortalama sıcaklığın 15 derece olduğu ve nem yüzeyi yüzde 70 seviyelerinde olduğu keşif sırasında belirlendi. Kimi zaman yürüyerek kimi zaman tırmanarak ilerledikleri zorlu parkurda tırmanış ve inişlerde yaşanan zorluklar kameraya yansıdı. Cemil Belder, mağarada inceleme yaparken 2 bin 150'nci metresinde duvarda Arap harfleri ile yazılmış bir not gördü. Gördüğü notu ilk bakışta bir anlam çıkaramadı ve fotoğraflayıp kayıt altına aldı. Daha sonra bir hattattan yardım alarak yazılan notu Türkçeye çevirdiğinde 1261 (1845 Miladi) "İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz." Feyzi - İzzet" yazılı olduğunu öğrendi.

"Notta yazanı öğrenince şaşkınlık şoku yaşadım"

Bulak (Mencilis) mağarasında esrarengiz bir not bulan Doğa Araştırmacısı Cemil Belder, "Yaptığım mağara araştırmasında en dikkat çeken detay 2 bin 150'nci metrede mağaranın sağ duvarına yazılan Osmanlıca harfler oldu. Yazıları gördüğümde ilk bakışta ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra yazına ne yazdığını araştırmak için fotoğrafladım. Safranbolu Tarihi çarşıda bulunan Türbe altı camii görevlisi Hattat Usame Yakışır okuma ve tercüme kısmında yeterli bilgiye sahip olduğu için kendisinden destek istedim. Bana '1261 (1845 Miladi) "İkiniz orada mısınız? Biz burada (sizi) arıyoruz. Feyzi - İzzet.' Hattattan aldığım tercüme karşısında kısa bir şaşkınlık şoku yaşadım. Açıkçası sadece isim ve yıl tercümesi beklerken bir mesaj içeren yazı beklediğim bir sonuç değildi. Zaten bu duvarda eski yazılar görmek bile oldukça şaşırtıcı. Çünkü bu noktaya kadar bizler günümüzde yüksek pil kapasitesine sahip fenerler ile ancak ulaşabiliyoruz. O tarihte buraya kadar nasıl ulaşabildiler şaşırmamak mümkün değil" diye konuştu.

Bulak Mağarası'nda gizemli not bulundu
Bulak Mağarası'nda gizemli not bulundu
Bulak Mağarası'nda gizemli not bulundu
Bulak Mağarası'nda gizemli not bulundu

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Türkiye, Arap, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bulak Mağarası'nda gizemli not bulundu - Son Dakika


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