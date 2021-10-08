Bulanık'ta traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde "Reflektör Tak, Görünür Ol" sloganıyla denetim yapan jandarma trafik timleri, traktör sürücülerine reflektör dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, olası traktör kazalarının önüne geçebilmek amacıyla kentte kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör dağıtıldı.

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazaları en aza indirmek için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çiftçilerin traktörlerine ve tarım makinelerine reflektörler takmaları gerektiğini anlatan Taşdemir, "Reflektör, kazalardan doğacak olan can ve mal kaybını önemli ölçüde önlemekte. Gece sürüşlerinde kazalar çok daha fazla oluyor. Römorklarında reflektör dediğimiz aydınlatıcı alet olmadığı zaman trafik kazalarına sebebiyet vermekte. Bütün çiftçilerimizin bu konuya duyarlı olmasını bekliyoruz." dedi.