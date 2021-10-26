Buldan Belediyesi ihtiyaç sahibi ailenin evini onaracak - Son Dakika

Buldan Belediyesi, ihtiyaç sahibi bir ailenin evinin tadilat işlerini üstlendi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, yaptığı açıklamada, Güroluk Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Hüseyin Gür'e ait evin durumunun kötü olduğunu öğrenince harekete geçtiklerini söyledi.

Daha sonra evi ziyaret ettiğini anlatan Şevik, "Duvarların rutubetlendiğini ve çatının da bir bölümünün çöktüğünü gördüm. Evin bütün masraflarını karşılayacağız. Tadilat sürecinin tamamlanmasının ardından eşyaları da yenileyerek ailemize yeni bir başlangıç yapmasına vesile olacağız." dedi

Mustafa Şevik, Gür ailesinin çocuklarıyla sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmesi için imkanları doğrultusunda destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.