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Bulgaristan'da elektrik zamları protesto edildi - Son Dakika

Bulgaristan'da elektrik zamları protesto edildi

19.10.2021 18:42

Elektrik fiyatlarının günbegün arttığı Bulgaristan'da zamlar, sendikalar ve işverenleri ortak protestoda birleştirdi.

Elektrik fiyatlarının günbegün arttığı Bulgaristan'da zamlar, sendikalar ve işverenleri ortak protestoda birleştirdi.

Başkent Sofya'da Bakanlar Kurulu binası önündeki meydanda düzenlenen protestoda, göstericiler devletin elektriğe zamları telafi etmesi talebinde bulundu.

Konuşmacılar, elektriğin fiyatının üreticiden tüketiciye ulaşana dek 8 kat arttığına işaret ederek, hükümeti spekülatif artışları önlemek için müdahaleye çağırdı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Milena Taneva, 360 kişiye istihdam sağlayan 44 mağaza işlettiğini, elektriğe gelen zamlardan büyük zarar gördüğünü belirterek, "Kazancı unuttuk, kirayı çıkartmaya çalışıyoruz. Özellikle son 4 ayda fiyatlar korkunç bir şekilde arttı. Yetkililerle görüşüyoruz, ancak sonuç alamıyoruz. Kimse derdimize çare aramıyor. Bence bu protestoya katılmayan işletme sahipleri ve işverenler kendi elektrik faturalarını ödemiyor." diye konuştu.

Elektrik zamlarının üretimin bedelini artırdığını belirten Fikula Radeva da şunları söyledi:

"Elbette ki bu konu beni yakından ilgilendirir. Ekmek, süt, ulaşım masrafları bizleri nasıl ilgilendiriyorsa, elektrik de öyle. Ben kabuk içinde yaşamıyorum, toplumun bir parçasıyım. Eğer elektrik fiyatları işverenimin ödeyebileceği düzeyde olursa, faydası bana da dokunur."

Bulgaristan'ın kuzeyinde Plevne kentinde bir hafif sanayi işletmesinde çalışan Zdravka Stoyanova da "Elektriğe zamlar işverenime de bana da zarar verir. Hem çalışan hem de vatandaş olarak sıkıntıdayım. Sırtımız artık duvara dayandı." ifadesini kullandı.

Kömür termik santrallerinde çalışanların endişeleri

Nükleer enerji santraline de sahip olan Bulgaristan, elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını kömürle çalışan termik santrallerden karşılıyor.

Elektrik fiyatları tırmanırken, Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakatı kapsamında Bulgaristan da aldığı kömürden çıkış kararı kapsamında yol haritasını oluşturuyor.

Protestoya katılanlar hükümetin kademeli olarak bu santralleri kapatma planlarından dolayı endişe duyduklarını ifade etti.

Bu arada gösteri sırasında işverenler ile sendika temsilcilerinden oluşturulan bir heyet hükümet üyeleri ile görüşüp uğustos-ekim dönemindeki işletmelerin elektrik masraflarının telafisi için toplamda 75 milyon avro destek sözü aldı.

Bulgaristan'da elektrik zamları protesto edildi
Bulgaristan'da elektrik zamları protesto edildi
Bulgaristan'da elektrik zamları protesto edildi
Bulgaristan'da elektrik zamları protesto edildi

Bulgaristan, sendikalar, İstihdam, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da elektrik zamları protesto edildi - Son Dakika


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