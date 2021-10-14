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Bulgaristan'da Türk siyasetçinin cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim kampanyası başlıyor - Son Dakika

Bulgaristan'da Türk siyasetçinin cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim kampanyası başlıyor

14.10.2021 14:59
Bulgaristan'da Türk siyasetçinin cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim kampanyası başlıyor

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim kampanyası 15 Ekim'de başlıyor.

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim kampanyası 15 Ekim'de başlıyor.

4 Nisan ve 11 Temmuz'da yapılan iki genel seçimin ardından hükümetin kurulamaması nedeniyle Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu sefer hem cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimler için 3. kez sandık başına gidecek.

Bulgaristan'da Türk siyasetçi Karadayı'nın da cumhurbaşkanı adayı olduğu bir ay sürecek seçim kampanyası yarın başlayacak.

Merkez Seçim Komisyonuna göre 6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 14 Kasım'daki her iki seçime 21 siyasi parti ve 7 koalisyon katılacak.

Seçimde cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 24 ikili yarışacak.

Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının da katılabileceği seçimler için yurt içinde en az 11 bin 643 oy verme merkezi kurulacak.

Seçmenler, parti, koalisyon ve cumhurbaşkanı adayları arasında tercih yapacak, oy pusulasında seçenekler arasında "hiç kimse" de yer alacak.

Seçim kampanyası 12 Kasım'da sona erecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 14 Kasım'da kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak.

Türk siyasetçi Karadayı cumhurbaşkanlığına aday

Yaklaşık bir milyona yakın Türk ve Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da HÖH partisi Genel Başkanı Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden İskra Mihaylova da cumhurbaşkanlığı yardımcılığına aday oldu.

HÖH partisi adına genel seçimlere de katılan Karadayı, yoğun Türk ve Müslüman nüfusun bulunduğu Kırcaali ve Şumnu kentlerinden de aday gösterildi.

Başkent Sofya'da Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesinden mezun olan 51 yaşındaki Karadayı, 1991 yılında HÖH partisinin gençlik kolu Akademik Derneğinin kurucusu olarak siyasete atıldı.

Bulgaristan parlamentosuna 2013 yılında milletvekili olarak seçilen Karadayı, 2015'te Lütvi Mestan'ın partiden ihraç edilmesinden sonra HÖH'ün 3 geçici eş başkanından biri oldu.

Karadayı, 2016 yılında HÖH'ün 9. Kurultayında genel başkan seçildi.

Bulgaristan'ın 1989 sonrası çok partili demokratik tarihinde daha önce yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece 2011 yılında İstanbul merkezli Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK), bir Türk ve Müslüman'ı aday göstermek için girişimde bulunmuştu.

Diğer adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Radev de bulunuyor

Kamuoyu araştırmaları, taverna ve pop şarkıcılarının da bulunduğu aday listesinde iddialı isimler arasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Anastas Gercikov ve hakim Lozan Panov'un da yer aldığını gösterdi.

Rumen Radev, Bulgaristan'ı 1989 yılına dek yöneten eski Komünist Partisinin devamı niteliğindeki Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) ana desteğiyle seçime katılıyor.

Anastas Gercikov, Bulgaristan'da son 12 yılda kısa aralıklarla 3 kez başbakanlık yapan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin adayı oldu.

Mafya ile ilişkisi olmakla suçlanan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'e karşı oluşturulan "Herkese Adalet" hareketinin aday gösterdiği Lozan Panov'un, Bulgaristan'ın kent soylu sağ görüşlü seçmenlerinden destek alması bekleniyor.

Temmuz seçimlerinde 6 parti ve koalisyon parlamentoya girmişti

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan son erken genel seçimlerinde 6 parti ve koalisyon, 240 sandalyeli parlamentoya girebilmek için gereken yüzde 4 barajını aşmıştı.

Şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi oyların 657 bin 829'ini (yüzde 24,08) alarak 65 milletvekiliyle en büyük grubu oluşturmuş, eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi 642 bin 165 oy (yüzde 23,51) ile 63 sandalye kazanmıştı.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 36, Avrupa Birliği (AB) yanlısı ve eski Başbakan Borisov'a karşı bir buçuk yıl süren sokak protestolarına öncülük yapan Demokratik Bulgaristan (DB) partisi 34, HÖH de 29 milletvekilini parlamentoya sokmuştu.

Borisov'a karşı bir protesto hareketi olarak kurulan "Ayağa Kalk! Magandalar Dışarı!" koalisyonu da parlamentoda 13 milletvekiliyle en küçük grup olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Türk siyasetçinin cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim kampanyası başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan'da Türk siyasetçinin cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçim kampanyası başlıyor - Son Dakika
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