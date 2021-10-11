Bulgaristan'da uydu vericisi takılan şah kartal, Ankara'da görüntülendi - Son Dakika

BULGARİSTAN'da yaralı bulunan ve tedavisinin ardından GPS verici takılıp takibe alınan, nesli tehlike altındaki türlerden şah kartal, Afrika'ya göç yolundayken Ankara üzerinde görüntülendi.

Sonbaharla birlikte göçmen kuşların Türkiye üzerinden Afrika'ya göç yolculuğu devam ediyor. Bu yıl yaz döneminde Bulgaristan'da nesli tehlike altındaki ve dünyaca korunan türlerden olan şah kartal, uzman biyolog Cansu Özcan tarafından göç esnasında Ankara semalarında görüntülendi. Uzman biyologlar, göç yolundaki şah kartala ait fotoğrafları incelediğinde, GPS vericiyle izlenen bir kuş olduğunu belirledi. GPS uydu verici ve halka bilgilerini araştıran Özcan, şah kartalın Bulgaristan'da göç yollarını araştıran ekip tarafından halkalanıp takip edildiğini belirledi. Kuşun isminin 'Bal' anlamına gelen 'Zlatko' olduğunu belirten Özcan, bu yıl yaz döneminde yaralı ve bitkin halde Bulgaristan'da bulunan şah kartalın, Bulgar kuş bilimciler Birdlife Bulgaristan ekibi tarafından tedaviye alındığını, sonrasında ise GPS takılarak, takip edilmeye başlandığını kaydetti.Uzun göç rotası sonrası Ankara'ya ulaşan şah kartalın buradan Afrika'ya doğru hareket ettiğini belirten Cansu Özcan, "Türün nesli tehlike altında olduğu için göç boyunca başına gelebilecek tüm aksaklıklar, türün korunması için tedbir amaçlı politikalara yansıyacak" dedi.