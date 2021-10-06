BULGARİSTAN'DAN KAÇAK GETİRİLEN MOTOSİKLET PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada Bulgaristan'dan kaçak getirildiği belirlenen piyasa değeri 250 bin lira olan ve lüks markalara ait 20 adet motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada, Bulgaristan'dan yurda kaçak malzemeler sokulduğunu belirledi. Kaçak malzemeleri taşıyan aracı takibe alıp Babaeski ilçesi girişinde durdurup aramaya alan jandarma, lüks marka motosikletlere ait 20 yedek parça ele geçirdi.

Piyasa değeri 250 bin lira olduğu belirtilen kaçak yedek parçalarla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.S.C. ile ilgili soruşturma sürüyor.