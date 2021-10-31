Üye Girişi
Bulgaristan Türkleri yaklaşan seçimlere umutla bakıyor - Son Dakika

Bulgaristan Türkleri yaklaşan seçimlere umutla bakıyor

31.10.2021 12:16

Bulgaristan'da süren siyasi istikrarsızlık yüzünden halk, bu yıl 14 Kasım'da üçüncü kez sandık başına gitmeye hazırlanırken, ülkedeki Türk ve Müslümanlar seçime umutla bakıyor.

Bulgaristan'da süren siyasi istikrarsızlık yüzünden halk, bu yıl 14 Kasım'da üçüncü kez sandık başına gitmeye hazırlanırken, ülkedeki Türk ve Müslümanlar seçime umutla bakıyor.

Aynı anda cumhurbaşkanlığı ve erken genel seçimler için oy kullanılacak ülkede, daha önce 4 Nisan'da ve 11 Temmuz'da gerçekleşen seçimlerden sonra siyasi güçler kabine oluşturamamıştı.

6,9 milyonluk Bulgaristan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Burgaz bölgesindeki vatandaşlar, beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Türk ve Müslümanların geleneksel olarak desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın aday olarak katıldığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, parti aynı zamanda ülkenin tüm bölgelerinde milletvekili için aday gösteriyor.

"Beraber oldukça güçlüyüz"

Burgaz'ın Ruen (Ulaçlı) ilçesine bağlı Çavdarlık köyü muhtarı olan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Ayten Ali, bu seçimlerin hem Bulgaristan devleti hem de burada yaşayan Türkler için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu seçimlerden ümitlerinin çok büyük olduğunu belirten Ali, "Daha güzel, kurallı bir devlet için, daha güzel bir sistem kurulması, daha normal şartlarda yaşayabilmek için, parlamentodaki milletvekillerimizin bize destek verebilmeleri için bu seçimlerde beraber olmalıyız ve onların arkasında durmalıyız. Beraber oldukça güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Köyünün 6 yıldır muhtarlığını yapan Ali, "Ailemin üyeleri, akrabalarım, arkadaşlarım, etrafımdaki dostlarım gurbette." dedi.

Ali, eşinin de iki aydır gurbette olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her akşam küçük oğlumun, 'Anne, babam nerede?' sorusuna, benim cevabım da 'Yok' oluyor. Ona anlatmak zor. Bizim doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklarda artık geçinmek zor ve imkansız oldu. Beklentimiz şu ki; bu seçimlerden sonra her şey daha güzel olsun ve yurt dışında çalışmak zorunda kalan bizim halkımız topraklarına dönsün, burada ailelerine destek olsun, yaşamını güzel ve rahat şekilde sürdürebilsin."

"Türk ve Müslümanlar olarak birbirimizden kopmuyoruz"

Bulgaristan'da 1989'da sona eren komünist rejimin Türk ve Müslümanlara yönelik baskıcı politikası nedeniyle Türkiye'ye göç etmiş 69 yaşındaki Şaban Şakir Ahmet de 7 yıl önce Bulgaristan'a dönüp, hayatını burada sürdürdüğünü anlattı.

Ahmet, ülkedeki siyasi sürtüşmeler nedeniyle halkın bir kısmının parçalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk ve Müslümanlar olarak birbirimizden kopmuyoruz, dayanışmamız var ama Bulgarlarla da iyi geçinmeye bakalım. Bulgaristan'ı bölmek istemeyiz, Bulgar halkının da iyi olmasını istiyoruz. İster Bulgar, ister Türk olsun fark etmez. Hepimizin vatanımızı ve halkımızı düşünmemiz lazım. Daha çok iş sahaları açılsın. Ekonomik gelir daha yüksek seviyede olsun."

"Herkese 'Bulgaristan'da hakikaten Türkler de yaşıyor' diye göstermemiz gerek"

Burgaz bölgesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Ahmet Ramadan Salih de Bulgaristan'ın zor günler geçirdiğini söyledi.

Salih, "Adımızı, okulumuzu, mektebimizi geri verdiler ama yine de 'Türk' deyip başka bir gözle bakıyorlar. Belki adayımıza cumhurbaşkanlığını kazandıramayız ama Bulgarlara, Ermenilere, Yahudilere, herkese 'Bulgaristan'da hakikaten Türkler de yaşıyor' diye göstermemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Bölgede 39 köyün ilçe merkezi olan Ruen'in (Ulaçlı) berberi 80 yaşındaki Mehmet Nalbantoğlu da "Bu seçimlerin sonucunun iyi olmasını bekliyoruz." dedi.

21 siyasi parti ve 7 koalisyon yarışacak

6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 14 Kasım'daki her iki seçime, 21 siyasi parti ve 7 koalisyon katılacak.

Seçimde, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 24 ikili yarışacak.

Bulgaristan Türkleri yaklaşan seçimlere umutla bakıyor
Bulgaristan Türkleri yaklaşan seçimlere umutla bakıyor
Bulgaristan Türkleri yaklaşan seçimlere umutla bakıyor
Bulgaristan Türkleri yaklaşan seçimlere umutla bakıyor

Bulgaristan, Sandık, Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan Türkleri yaklaşan seçimlere umutla bakıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı çok tepkili! Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi 12:04 Fenerbahçe taraftarı çok tepkili! Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan itiraf etti: Selami karakterinden sonra çok korktum 11:30 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan itiraf etti: Selami karakterinden sonra çok korktum Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek 11:24 Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek
Ayçiçek yağındaki fiyat artışları için yeni çözüm! Yapılan üretim bir önceki yıla göre yüzde 16 artacak 10:46 Ayçiçek yağındaki fiyat artışları için yeni çözüm! Yapılan üretim bir önceki yıla göre yüzde 16 artacak Dev siteler mafyavari illegal grupların eline düştü! Milyonlarca liranın nereye gittiği kimse bilmiyor 10:35 Dev siteler mafyavari illegal grupların eline düştü! Milyonlarca liranın nereye gittiği kimse bilmiyor Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin 10:28 Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu 10:20 Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
12:04 Fenerbahçe taraftarı çok tepkili! Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi
12:02 Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız
11:30 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan itiraf etti: Selami karakterinden sonra çok korktum
11:28 Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör savunma yaptı: 29 yıllık hekimim
11:24 Hızla ilerleyen araçların arasına daldı! Ölüme kafa tutan yaya, akıllara ''İddia için mi yaptı?'' sorusunu getirdi
11:23 Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek
11:22 Dünyanın konuştuğu şeytan çıkarma ayini videosu! Bir anda sandalyeden fırlayıp saldırdı
11:21 Beşiktaş'ın atmosferine hayran kaldı! Sporting'in hocası, aynısını kendi taraftarından talep etti
11:00 Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor
10:45 Ayçiçek yağındaki fiyat artışları için yeni çözüm! Yapılan üretim bir önceki yıla göre yüzde 16 artacak
Hem yakışıklı hem romantik! Tarkan, eşine olan aşkını böyle haykırdı Hem yakışıklı hem romantik! Tarkan, eşine olan aşkını böyle haykırdı         
12:09
Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız         
12:03
Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör savunma yaptı: 29 yıllık hekimim Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör savunma yaptı: 29 yıllık hekimim         
11:29
Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor         
11:01
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 12:24:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan Türkleri yaklaşan seçimlere umutla bakıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement