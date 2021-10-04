Bulunık'ta Karadeniz Bölgesine gönderilen muhtarlar geziden döndü - Son Dakika

Bulanık Kaymakamlığınca 5 günlük Karadeniz gezisine gönderilen 7 mahalle muhtarı ve basın mensupları kente döndü.

Gezi kapsamında Trabzon'a giden muhtar ve basın mensupları, Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırını, Boz Tepe'yi, Atatürk Köşkü ve Uzungöl'ü gezdi.

Trabzon Vali Yardımcısı Ömer Şahin ve Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ı ziyaret eden grup üyeleri, Rize, Artvin ve Erzurum'daki tarihi mekanları gezdikten sonra ilçeye göndü.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, muhtarları ve basın mensuplarını yoğun çalışmalarından dolayı dinlenmeleri için Karadeniz'e gönderdiklerini söyledi.

Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar da İlidi'ye teşekkür etti.