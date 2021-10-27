Bulvarda önlem alınmasını isteyen mahalleli yolu kapattı - Son Dakika

MERSİN'de bu yıl, farklı kazalarda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bulvarda önlem alınmasını isteyen mahalleli, yolu kapatıp eylem yaptı.

Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde yaşayanlar, trafik kazalarının meydana geldiği Mersinli Ahmet Bulvarı'nda toplandı. 'Trafik terörüne son, çocuklarımız ölmesin' yazılı dövizler taşıyan grup, slogan atıp yolu bir süre trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, yolu trafiğe kapatmamaları için mahalleliye uyarıda bulundu. Uyarı üzerine yolu trafiğe açan grup, bulvardaki durakta basın açıklaması yaptı.

Mahallede yaşayan Avukat Emrullah Şam, grup adına yaptığı açıklamada, "Bu yıl bulvarda meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti. Mersinli Ahmet Bulvarı ile Selen Kavşağı arasında ne bir yaya geçidi ne de levha var. Burada çocukların ve yaşlıların geçişi sırasında zorluk yaşanıyor. Yaklaşık 300 metrelik bir alanda can kaybı oluşuyor. Biz bu duruma artık 'dur' demek istiyoruz. Bu saatten sonra acılarını paylaştığımız insanlarla gözyaşı dökmek istemiyoruz. Başka ölümler gerçekleşmesin istiyoruz. Evlatlarını kaybeden insanların acısının aynısını biz de yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.