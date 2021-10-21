Üye Girişi
BURDUR'DA BİLİM ŞENLİĞİ - Son Dakika

BURDUR'DA BİLİM ŞENLİĞİ

21.10.2021 15:24

BURDUR'da 4007 Tübitak Bilim şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Burdur Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı.

BURDUR'da 4007 Tübitak Bilim şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Burdur Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. Kentte salı günü pazar esnafının tezgah kurup, satış yaptığı Uzay Çatı Halk Pazarı alanında düzenlenen bilim şenliği 3 gün sürecek.

Şenliğin açılışına Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışta konuşan Vali Arslantaş, son dönemde bilimsel faaliyetler, araştırma geliştirme konularının ülke genelinde önem kazandığını söyledi. Bilimsel kapasitenin artırılması, kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesinin önemini anlatan Vali Arslantaş, "Bu anlamda bu bilimsel yarışmalarla proje hazırlama ikliminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlanmaktadır. Günümüzde bilgi ve teknolojide açık bir yarışın acımasız biçimde sürdüğü, ülkelerin bilgiye ulaşma konusunda pervasız bir rekabete giriştiği dönemleri yaşamaktayız" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de eğitim kenti olarak anılan Burdur'da bilim şenliği yapılmasının önemli olduğunu söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya ise şenliğin öğrenciler açısından faydalı geçeceğine inandığını belirtti. Şenlik kapsamında uygulamalı atölye çalışmaları yapılacağını, öğrencilerin bilim insanlarıyla birebir çalışacağını anlatan Kaya, şenlikte 4 sergi ve 4 söyleşi düzenleneceğini dile getirdi. Kaya, 636 etkinlik yapılacak şenliğe 11 bin öğrencinin katılmasını planladıklarını vurguladı.

Açılışta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi sundu. Halk Eğitim Merkezi ekibi de halk oyunu gösterisi yaptı. Protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından şenlik alanındaki atölyeleri gezdi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Burdur Bilim Şenliği' projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve katılanlar için 55 atölye tasarlandı. Bu atölyelerde katılımcılar ve üniversitelerden akademisyenlerin eğitim vereceği robotik kodlama, yazılım, yapay zeka, İHA yazılımı, nanoteknoloji, fen bilimleri, matematik gibi birçok etkinlik yapılacak. Drama, ebru sanatı, geri dönüşüm temalı sanatsal faaliyetlerin yanı sıra katılımcılar tarafından gökyüzü gözlemi de yapılacak.

BURDUR'DA BİLİM ŞENLİĞİ
BURDUR'DA BİLİM ŞENLİĞİ
BURDUR'DA BİLİM ŞENLİĞİ
BURDUR'DA BİLİM ŞENLİĞİ

Ali Orkun Ercengiz, Togo Cumhuriyeti, Tübitak, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA BİLİM ŞENLİĞİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu 15:18 Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı 15:08 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı 15:02 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? 13:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin?

Son Dakika Haberleri
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
15:07 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı
15:01 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
14:56 Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi?
14:54 Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar?
14:44 Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar
14:41 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin
14:40 Sonunda bu da oldu! Dünyanın ilk ultra gerçekçi robotu gözaltına alındı, büyükelçi devreye girdi
14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü         
15:20
Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı         
15:17
Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek         
15:04
Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar         
14:44
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 15:34:23. #1.12#
SON DAKİKA: BURDUR'DA BİLİM ŞENLİĞİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement