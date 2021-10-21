BURDUR'DA BİLİM ŞENLİĞİ - Son Dakika

BURDUR'da 4007 Tübitak Bilim şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Burdur Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı. Kentte salı günü pazar esnafının tezgah kurup, satış yaptığı Uzay Çatı Halk Pazarı alanında düzenlenen bilim şenliği 3 gün sürecek.

Şenliğin açılışına Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışta konuşan Vali Arslantaş, son dönemde bilimsel faaliyetler, araştırma geliştirme konularının ülke genelinde önem kazandığını söyledi. Bilimsel kapasitenin artırılması, kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesinin önemini anlatan Vali Arslantaş, "Bu anlamda bu bilimsel yarışmalarla proje hazırlama ikliminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlanmaktadır. Günümüzde bilgi ve teknolojide açık bir yarışın acımasız biçimde sürdüğü, ülkelerin bilgiye ulaşma konusunda pervasız bir rekabete giriştiği dönemleri yaşamaktayız" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de eğitim kenti olarak anılan Burdur'da bilim şenliği yapılmasının önemli olduğunu söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya ise şenliğin öğrenciler açısından faydalı geçeceğine inandığını belirtti. Şenlik kapsamında uygulamalı atölye çalışmaları yapılacağını, öğrencilerin bilim insanlarıyla birebir çalışacağını anlatan Kaya, şenlikte 4 sergi ve 4 söyleşi düzenleneceğini dile getirdi. Kaya, 636 etkinlik yapılacak şenliğe 11 bin öğrencinin katılmasını planladıklarını vurguladı.

Açılışta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi sundu. Halk Eğitim Merkezi ekibi de halk oyunu gösterisi yaptı. Protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından şenlik alanındaki atölyeleri gezdi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Burdur Bilim Şenliği' projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve katılanlar için 55 atölye tasarlandı. Bu atölyelerde katılımcılar ve üniversitelerden akademisyenlerin eğitim vereceği robotik kodlama, yazılım, yapay zeka, İHA yazılımı, nanoteknoloji, fen bilimleri, matematik gibi birçok etkinlik yapılacak. Drama, ebru sanatı, geri dönüşüm temalı sanatsal faaliyetlerin yanı sıra katılımcılar tarafından gökyüzü gözlemi de yapılacak.