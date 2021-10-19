Burdur'da Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi - Son Dakika

Burdur Müftülüğünce, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

MAKÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Sinevizyon gösterimi sonrasında konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, insanlığın en karanlık çağına bir güneş gibi doğup dünyaya hak ve adaleti, hürriyet ve eşitliği, insan onuruna yakışan yaşama biçimini öğreten Hz. Peygamber'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü kutlamanın manevi hazzı içinde olduğunu söyledi.

Peygamber'e olan sevginin pekiştirileceği bu zamanların kardeşlik duygularının güç kazanacağı geceler ve günler olduğuna işaret eden Arslantaş, "Bugün insanlığın ihtiyacı olan ve bizlerin tüm gücümüzle oluşturmaya uğraş verdiğimiz adil, özgür dünyanın temel ilkelerini Hz. Peygamber'in öğretisinde görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Burdur Müftüsü Enver Türkmen de etkinliğin bu yılki temasının "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olduğunu aktardı.

Hz. Peygamber'i örnek alarak aileye ve çevremizdekilere vefa gösterilmesi gerektiğine değinen Türkmen, "Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun Mevlid-i Nebi Haftamız mübarek olsun." dedi.

Programda, İlahiyat Fakültesi ve Müftülük İlahi Korosu tarafından ilahiler söylendi.

Ayrıca hafta kapsamında açılan Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yaşar Yapıcı Nalcı tarafından hazırlanan Esma-i Hüsna sergisi, Yukarı Pazar'daki tarihi şehir kulübünde ziyaret edilebilecek.