Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda, 8 sikke, 3 obje ve 1 bilezik olmak üzere toplam 12 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması sonucunda, ilçeye bağlı Manca köyü yolu üzerinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Araçta ve araçta bulunan A.Ç, A.K. ve Y.K.'nin üzerinde yapılan aramada, 8 sikke, 3 obje ve 1 bilezik olmak üzere toplam 12 tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserler, Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.