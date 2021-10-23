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BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

23.10.2021 19:39
BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Fethiye Karayolu'nda otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğine çarpan Hasan Doğan (62) yaşamını yitirdi.

Fethiye Karayolu'nda otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğine çarpan Hasan Doğan (62) yaşamını yitirdi. Kazada Doğan'ın gelini ve 2 torunu yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Burdur-Fethiye Karayolu Alyazmalım Piknik Alanı önünde meydana geldi. Burdur Akyaka Köyü'nden şehir merkezi istikametine giden Hasan Doğan yönetimindeki 15 DC 101 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı Hasan Doğan ile otomobildeki gelini Dilek Ş. (36), torunları Mustafa Can Ş. (8) ve Zeynep Nisa Ş. (4) ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Doğan hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hurdaya dönen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hasan Doğan, Otomobil, Fethiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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