Burdur Emniyet Müdürlüğünden narkotik, siber ve kadına şiddet suçlarına yönelik bilgilendirme - Son Dakika

Burdur Emniyet Müdürlüğünden narkotik, siber ve kadına şiddet suçlarına yönelik bilgilendirme

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik, siber ve kadına şiddete yönelik suçlarla mücadeleye ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik, siber ve kadına şiddete yönelik suçlarla mücadeleye ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda stant açan ekipler, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği Kadın Acil Destek, Uyuşturucuyla Mücadele mobil uygulamaları ile siber suçlar ve yasa dışı bahisle ilgili bilgilendirici broşür dağıttı. Madde bağımlılığıyla mücadelede çözüm merkezlerinin de tanıtıldığı etkinlikte, narkotik arama köpeği "Sarik" ilgi odağı oldu.

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