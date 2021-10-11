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BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI - Son Dakika

BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI

11.10.2021 11:15

TÜRKİYE'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde su seviyesi, 50 yılda 17,7 metre düştü.

TÜRKİYE'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde su seviyesi, 50 yılda 17,7 metre düştü. Kıyısında çatlamış toprak örtüsü oluşan göldeki halk plajında 5 yıl önce su yüzeyinde yer alan 3 metre yüksekliğinde iskele, bugünlerde suya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunuyor.

Son yıllarda kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesi olan Burdur Gölü'nün su seviyesi, 50 yılda 17,7 metre düştü. Gölde su seviye ölçümü, 1959 yılının Aralık ayında 851,32 metre olarak kaydedildi. Gölde ölçülen en yüksek su seviyesi ise 1970 yılında 857,54 metre oldu. Burdur Gölü'nün su seviyesi, 1 Haziran 2021 itibarıyla 839.83 metre olarak kaydedildi. Aralık 1959'da 205,54 kilometrekare ölçülen gölün yüzeyi, 1 Haziran 2021 itibarıyla 123,45 kilometrekareye, 6062,48 hektometreküp olarak ölçülen hacim ise 3731,67 hektometreküpe düştü.

3 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ İSKELE, GÖLDEN 2 METRE UZAKLAŞTI

Burdur Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle geçmiş yıllarda sahil olarak kullanılan Şeker Plajı, halk plajı ve göl kıyılarında çatlamış toprak örtüsü oluştu. Halk plajında 5 yıl önce göl suyunun yüzeyinde yer alan 3 metre yüksekliğindeki iskele, bugünlerde suya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunuyor.

Burdur Gölü'ndeki kuraklığın etkisiyle oluşan çekilme, ziyaretçileri de şaşırttı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) yüz yüze eğitime geçmesi ile kente gelen öğrenciler, göl gezisinde çatlamış toprak örtüsü ile karşılaştı. Burdur MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri İlayda Özeken ve Gülcan Akçay, pandemi nedeniyle ara verilen eğitimin ardından 1,5 yıl sonra ilk defa geldikleri Burdur'da, Burdur Gölü sahilindeki çekilmeyi görünce şaşırdıklarını belirtti.

'İÇİMİZİ ACITTI'

Gölde suyun azalmasına çok üzüldüğünü anlatan İlayda Özeken, Pandemi dolayısıyla eğitimimize online devam etmiştik. Bu yıl yüz yüze eğitim başlayınca geldiğimiz Burdur'da gölün çok fazla çekildiğini fark ettik. Bu durum çok üzücü. Gölün bu hali içimizi acıttı dedi.

Burdur Gölü'ne 2 yıl aradan sonra geldiğini belirten Gülcan Akçay ise 2 sene önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitime başladık. Geçen yıl pandemiden dolayı burada değildik. Bu yıl yüz yüze eğitimin başlaması ile Burdur'a geldik. Gördük ki göl seviyesi 2 yıl önceye göre bayağı çekilmiş. Bu durum bizi çok üzdü. Yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz, gölün durumu içler acısı diye konuştu.

BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI
BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI

Burdur Gölü, Haziran, Aralık, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURDUR GÖLÜ'NÜN SUYU, İSKELEDEN 2 METRE UZAKLAŞTI - Son Dakika
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