BURDUR POLİSİ VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ - Son Dakika

Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden biri daha Türkiye'den çekiliyor

Putin'in yanıtı sonrası stüdyo buz kesti: Önümde ne dediğimi duymayan güzel bir kadın var

Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı

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