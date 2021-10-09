Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

BURSA - Bursa'da oynayan Beşiktaş ile Bursaspor arasında basketbol maçında taraftarlar arası kavga çıktı. Kavganın başlamasıyla maç durdurulurken polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi.

Olay Bursa'da Tofaş Spor salonunda oynanan Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan basketbol maçında kavga çıktı. Kavganın henüz sebebi bilinmezken taraftarın kavgası maçın durmasına sebep oldu. Polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi. Taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti. Polis ekipleri başka bir kavganın çıkmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı.