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Bursa Büyükşehir Belediyesinin istihdam ofisi 2 ayda 1000 kişiye iş buldu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinin istihdam ofisi 2 ayda 1000 kişiye iş buldu

14.10.2021 11:12
Bursa Büyükşehir Belediyesinin istihdam ofisi 2 ayda 1000 kişiye iş buldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) aracılığıyla 2 ayda yaklaşık 1000 kişi iş sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) aracılığıyla 2 ayda yaklaşık 1000 kişi iş sahibi oldu.

"Her işin BİKO'lay yolu vardır" sloganıyla ağustos ayında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılan ofis, iş arayanlar ile nitelikli personele ihtiyaç duyan işletmeleri buluşturuyor.

Personel arayan işletmeler, KOBİ'ler ve iş arayanlar, ofisin sağladığı hizmetlerden ücretsiz yararlanıyor.

BİKO'ya başvuran işletmeler, alacakları personelde aradıkları nitelikleri kuruma bildiriyor. Kayıt altına alınan bilgiler BİKO'daki kariyer uzmanlarınca incelenip, iş gören havuzundaki vatandaşların niteliklerine göre değerlendiriliyor.

İş arayanlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren kariyer uzmanları, şimdiye kadar 1000 dolayında kişinin işe yerleşmesini sağlayarak, hem onların hem de ailelerinin yüzünü güldürdü.

İl nüfusunun 3'te biri "genç"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, istihdam konusunun bütün ülkelerin üzerinde stratejiler geliştirdiği, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli konularından olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2020 yılı verilerine göre Bursa merkez ve ilçelerinde 3 milyon 100 bin kişinin yaşadığını belirten Aktaş, yıllık nüfus artışının 50-60 bin kişi olduğunu ifade etti.

Aktaş, nüfusun yüzde 70'inin il merkezinde ikamet ettiğini, 18-39 yaş grubunun toplam nüfusun 3'te 1'ine, yani 1 milyon kişiye tekabül ettiğini dile getirdi.

Genç nüfusun büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Aktaş, bunun doğru ve sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi, yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Aktaş, BİKO'nun işlevinin de direkt bununla alakalı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bursa her geçen gün gelişen, sanayileşen bir şehir ama sadece 'İş arayanlarla çalışan arayanları buluştur' esprisinden öte, aynı zamanda ortaokul, lise çağındaki çocuklarımızın kendilerine kariyer planları yapmaları noktasında ve beraberinde, gelişen teknolojiye göre oluşacak iş gücü açığını kapatmak adına da şehri yönlendirmek noktasında bir potansiyeli yönetmeye çalışıyoruz. Bu hizmetlerin tamamını ücretsiz olarak veriyoruz, bunu özellikle ifade etmek istiyorum. 1200 kayıtlı firmamız var, bizden 6 bin civarında personel talebinde bulunulmuş. Açıldığı günden beri de BİKO çatısı altında 1000 civarında kardeşimizin işe yerleştirilmesi gerçekleştirilmiş."

İlçelere de gidecek

Gezici tırlarla BİKO'yu tüm ilçelerle, mahallelerle buluşturacaklarını ifade eden Aktaş, paydaş kuruluşlarının Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret Borsası, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İŞKUR olduğunu bildirdi.

Aktaş, "Bu proje bir Bursa projesi. Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu potansiyeli doğru yönetmek ve bir çatı altında toplamak adına yapmış olduğu güzel bir proje. Hayırlı, uğurlu ve örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

İş başvurusu yapmak için BİKO'ya gelen Özlem Olukman da ofis çalışanlarının kendisiyle çok ilgilendiğini belirterek, "Eşim, Bursa Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışıyor. O vasıtayla duydum ve başvurmaya geldim. Mesleğimle ilgili bilgi verdim. Bununla ilgili iş ilanlarına bakacaklar, bulunduğu zaman da beni arayacaklar. Umutlandık, inşallah güzel işler çıkar. Burada kişilerin kendilerine özel alanlarıyla ilgili en doğru işi bulacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstihdam, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesinin istihdam ofisi 2 ayda 1000 kişiye iş buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesinin istihdam ofisi 2 ayda 1000 kişiye iş buldu - Son Dakika
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