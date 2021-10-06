Bursa'da 120 polisle uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyon saniyeye saniye görüntülendi.

İnegöl'ün Yenice ve Sinanbey Mahallelerinde 9 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapıları Koç başları ile kırılan evler didik didik arandı. Şüpheli Serdal T., Ahmet K., Nazlı K., Olgun Ç., Emirhan B. ve Çağla U. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 18 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 37 gram metamfetamin maddesi, 22 gram Esrar maddesi, 115 adet Sentetik Ecza (Lyrica) hap, Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 400 TL para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatız tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği, 30 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.