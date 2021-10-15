Bursa'da 30 görme engelli kişiye "akıllı baston" hediye edildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 30 görme engelliye, İnegöl Belediyesi'nin destekleri ile sesli yönlendirme yapan, navigasyonlu akıllı baston törenle teslim edildi.

İnegöl Belediyesi, şehirde yaşayan görme engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına, akıllı telefonlarla uyumlu sesli yönlendirme yapan, navigasyonlu akıllı bastonlar temin etti. Akıllı bastonlar, İnegöl Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle engellilere teslim edildi.

Tören sırasında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, görme engelli kişilerin yaşadıkları zorlukları anlayarak, geçmişten bu yana kendilerine yaptıkları ziyaretler sırasındaki gözlemleri neticesinde bilgi işlem müdürlüğü ile bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Taban, "Görme engelli bireylerimizin kullandığı beyaz bastonlar var. Bunların yerini artık akıllı ve teknolojik diyebileceğimiz akıllı bastonlar alıyor. İnşallah bunları kullanarak görme engelli bireyler kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarına kendi başlarına devam edebilme imkanı yakalayacaklar. Üzerindeki teknolojik donanımla, navigasyon ve titreşimle yönlendirme özelliği ile gitmek istedikleri hedef noktaya rahatlıkla gidebilecekler." dedi.

Görme engelli bireylerin daha önce kaldırımlara uygulanan özel taşlar sayesinde hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını ancak bunun sadece kaldırımlarda uygulandığını hatırlatarak daha efektif, daha etkili bir çözüm ortaya koyabilmek adına genç girişimcilerin akıllı bastonları geliştirdiklerini ifade etti.

Alper Taban, "Bizler de bunu fark ettikten sonra gerekli girişimleri yaparak öncelikle şehrimizdeki görme engelli bireyleri tespit etmeye çalıştık. Kendilerine ulaşarak bu sürecin içerisine dahil ettik. İNESMEK tarafından akıllı bastonların kullanımıyla ilgili kendilerine eğitimler verdik. Daha sonra sahaya indirdik, eğitmenlerle uygulama yaptılar. Kullanıldıkça da birey ve akıllı baston daha senkronize hareket etmeye başlayacaklar. Akıllı bastonları görme engelli bireylerimize teslim ettik. Ancak beraberinde akıllı telefon kullanımı da gerektiği için olmayan arkadaşlarımıza bu konuda da yardımcı olmaya çalıştık. Eksik olan bireylerimizin telefon ve kulaklıklarını da temin ettik. İnşallah artık hayata daha sıkı tutunacaklar. Bizler için tüm bireyler kıymetli. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." diye konuştu.

İnegöl İlçe Kaymakamı Eren Arslan ise, şu ifadeleri kullandı:

"Çok anlamlı bir program için bir aradayız. İnşallah bunun devamı da gelecek. Burada yapılan çalışmanın insan odaklı çalışma, sosyal belediyecilik ve doğru yönetim adına çok güzel bir örneğini görüyoruz. Ben öncelikle bu duyarlı ve örnek davranış için başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu teknolojinin verdiği imkanlarla oluşturulan bastonları kullanan kardeşlerimiz hayatın her alanında çok daha rahat ve konforlu şekilde hareket edebilecekler. Engelli bireylerimiz hayatın her alanında ve bizimle birlikte aynı hayatı aynı şartlarda paylaşmak durumunda. Bu onların da hakkı. Bizlere düşlen görev de bu hakkı kullanmalarında önlerindeki engeller varsa onları gidermek" dedi.

Konuşmalar sonrası akıllı bastonlar görme engelli bireylere teslim edildi.

Akıllı bastonlarını teslim alan görme engellilerden Zehra Güçlü (16) ve Furkan İner (17), İnegöl Belediyesi'ne teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.