Bursa'da 300 polis ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Bursa'da 300 polis ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı

BURSA - Bursa'da 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında yapılan denetlemelerde 300 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 27 iş yerine işlem yapılırken, 10 araca 9 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görükle bölgesinde 300 personel ve 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan asayiş uygulamalarında Mekanlar ve Umuma açık alanlar denetlendi. Eş zamanlı olarak havadan dron ile takip edildi. Yapılan Uygulamada 400 araç denetlenirken, 10 araca 9 bin lira idari para cezası kesildi. Denetlemelerde 1800 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi 'si sorgulandı. Mekanlara yapılan denetimlerde ise 35 iş yeri denetlenirken, 27 iş yerine ise yasal işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini belirtildi.