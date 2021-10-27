Bursa'da 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bursa'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bursa-Gemlik kara yolunda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Gemlik Otoyol Gişeleri mevkisinde yakalanan 41düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Aynı bölgede yakalanan ve organizatör olduğu belirtilen 1 kişi ise gözaltına alındı.