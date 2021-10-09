Bursa'da 50 çocuğa eğitim desteği sağlandı - Son Dakika

Avrupa Birliğinin finansal kaynak sağladığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 50 çocuğa eğitim desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi" yapılan eğitim desteğinden 0-7 yaş çocukların faydalandığı belirtildi.

Proje kapsamında erken çocukluk eğitimi materyallerinin dağıtımının yapıldığı törende, çocuklar ve ailelerinin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile İl Müdür Yardımcısı Esra Uzun katılım sağladı.

Törende konuşma yapan Aygül, çocukların eğitimine destek olmak istediklerini belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.