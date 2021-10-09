BURSA'DA 65 YAŞ ÜZERİNE HES KODLU ANAHTARLIK - Son Dakika

BURSA'da İnegöl Belediyesi, cep telefonu kullanımında ve HES Kodu konusunda zorluk yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için üzerinde isim, soyisim, HES Kodu ve karekod bulunan anahtarlık dağıttı.

Pandemi sürecinde pek çok alanda kullanılan HES Kodu, özellikle yaşı ilerlemiş vatandaşlar adına zorlu oluyor. İnegöl Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşların HES uygulamasında sorun yaşamaması adına HES kodlu anahtarlık dağıtımına başladı. Ücretsiz olarak yapılan anahtarlık dağıtımları, 10.00-17.00 saatleri arasında İnegöl Belediyesi önünden yapılıyor. Burada vatandaşlar HES Kodunu söyleyerek anahtarlıklarını alıyorlar. Toplamda 1000 adet anahtarlık dağıtılacak olan standı, Belediye Başkanı Alper Taban bugün ziyaret ederek hem uygulamayı duyurdu hem de vatandaşlara çağrıda bulundu.

Burada bir açıklama yapan Başkan Taban, 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza pandemi süreci içerisinde kolaylık olması adına HES Kodunu gösterme süreciyle ilgili kurum ve kuruluşlara girişte zorunluluklar var. Bu süreci kolaylaştırmak adına biz de vatandaşlarımıza bir uygulama gerçekleştirerek bu süreci kolaylaştırmak istedik. Anahtarlık içerisine kişinin hem HES kodunu yazarak hem de karakod şeklinde kodunu oluşturarak teslim ediyoruz. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza bunu yapıyoruz. Cep telefonundan HES kodunu gösteremeyebilir, interneti olmayabilir, her an aktif olarak bunu göstermesi çok kolay olmayacağı için bu şekilde süreci kolaylaştırma çabası içerisine girdik. Ben tüm özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın bu noktadan 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet alabileceklerini duyurmak istiyorum. Uygulamanın da gerçekten kabul gördüğünü görmek bizleri mutlu etti. Herkese sağlıklı günler diliyorumö dedi.