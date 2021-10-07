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Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi

07.10.2021 17:47
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi

BURSA'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kilo kubar esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kilo kubar esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde İ.T., R.T., M.A., T.A ve T.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda farklı ebatlarda 6 plastik bidon içinde 9 kilo kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanım pipeti, 1 tabanca, 1 parçalara ayrılmış tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 17 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 59 kartuş ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İnegöl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi
Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi

Uyuşturucu, İnegöl, Silah, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 9 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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