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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi - Son Dakika

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

31.10.2021 10:12

- Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için kent merkezine indi.

- Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

BURSA - Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için kent merkezine indi. Domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı.

Domuz sürüsü, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesinde görüldü. Aç kalan ve yemek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü, çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Yavru ve yetişkinlerin olduğu 4 kişilik grubu gören vatandaşlar ise cep telefonu kamerasına sarıldı. Korkusuzca sürüsünün yakınına kadar giden vatandaşlar, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi - Son Dakika
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