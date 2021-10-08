Bazı sokaklar meme kanserine farkındalık için pembe renkle aydınlatıldı - Son Dakika

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Bursa'da meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için "Pembe Sokak Lambaları Projesi" hayata geçirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'den (UEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında konuya dikkati çekmek için Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) iş birliğiyle çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bursa'daki bazı sokak lambalarının direkleri pembe kumaşlarla kaplanarak sokaklar akşam saatlerinde bir süre pembe renkte aydınlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, sosyal sorumluluk projesinin kamuoyundaki yerinin önemli olduğunu söyledi.

Kadın kanser türlerinde en sık rastlanılan meme kanserinde farkındalık yaratmak için UEDAŞ ve üyeleriyle ortak çalışma yürüttüklerini belirten Eroğlu, "Bu projede kadın kanser türlerine farkındalık yarattığı için UEDAŞ'a çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı da meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmenin önemine değindi.