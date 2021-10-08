Bursa'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Alınan bilgilere göre Sinanbey Mahallesi Letafet Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri farklı sokaklarda müdahale ederek yangını kontrol altına alarak farklı binalara sıçramasını engelledi.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeni ile yaralanan olmazken, konu ile ilgili tahkikat başlatıldı.