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Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi - Son Dakika

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

19.10.2021 09:05

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi Bursa'da çalıntı minibüsle polis ekiplerinden kaçan zanlı, trafikte seyir halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

BURSA - Bursa'da çalıntı minibüsle polis ekiplerinden kaçan zanlı, trafikte seyir halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa- İzmir yolu Beşevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinden çalındığı belirlenen minibüs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. 24 yaşındaki Emre T, ana yolda hızla ilerlerken, seyir halindeki 5 araca çarparak durabildi. Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde etkisiz hale getirip gözaltına alırken, geniş çaplı tahkikat başlattı. Şüpheli Emre T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Minibüs, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi - Son Dakika
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