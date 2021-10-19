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Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı

19.10.2021 15:13
Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı

Bursa'da polisin çökerttiği bahis çetesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da polisin çökerttiği bahis çetesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler. www.bets10.com isimli bahis sitesinde para nakline aracılık ettiği belirlenen 5 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Bursa merkezde ikamet eden şüphelilerin üstlerinde, ev, işyeri ve araç aramalarında toplam 14 adet cep telefonu, 71 adet farklı GSM şirketlerine ait sim kart, 1 adet SD kart ve 369 adet muhtelif bankalara ait ve başkaları adına düzenlenmiş banka kartı ele geçirilerek el konuldu.

Şüphelilerin, söz konusu yasadışı bahis sitesinde, bahis oynayan kişiler tarafından yatırılan tutarları hafta sonu bankalara ait ATM'den bankamatik kartları ile çektikleri, hafta sonları günlük 200 bin ile 300 bin lira arasında para çektikleri, bu işlemleri 2021 yılı başından itibaren yaptıkları belirlendi. Şüpheli 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA

Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı
Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı
Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı
Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı
Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da çökertilen bahis çetesinin 5 üyesi tutuklandı - Son Dakika
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