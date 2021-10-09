Bursa'da drone destekli geniş çaplı asayiş uygulaması - Son Dakika

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Bursa'da drone destekli geniş çaplı asayiş uygulaması

Bursa'da "drone destekli" asayiş uygulaması yapıldı

BURSA - Bursa'da 250 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında yapılan denetlemelerde 300 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 21 iş yerine işlem yapılırken, 40 araca 19 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görükle böölgesinde 300 personel ve 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin de destek verdiği asayiş uygulamasında trafik kontrolleri yapıldı. Mekanlar ve Umuma açık alanlar denetlendi. Eş zamanlı olarak havadan dronla takip edildi. Yapılan Uygulamada 300 araç denetlenirken, 40 araca 19 bin lira idari para cezası kesildi. Denetlemelerde 1700 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi 'si sorgulandı. Mekanlara yapılan denetimlerde ise 37 iş yeri denetlenirken, 21 iş yerine ise işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten emniyet müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini belirtildi.