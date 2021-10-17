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BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA - Son Dakika

BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA

17.10.2021 11:11

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada aranan 4 kişi yakalandı, 5 alkollü sürücüye cezai işlem ve 20 aracın sürücüsüne de çeşitli suçlardan toplam 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Uygulama, dronla da havadan görüntülendi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye ve Şipali Mahallesi arasında ortak yol uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik uygulamasında 50 polis ve 50 jandarma ekibi görev aldı. 2 saat süren uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. 100 araç kontrol edilirken, araçlardaki 250 kişinin de sorgulaması yapıldı. 20 araç sürücüsüne eksik evrak nedeniyle toplamda 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, 5 araç ise trafikten menedildi.

'HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden de uygulamayı takip etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için 24 saat görev başında olan kolluk birimlerimiz, emniyetimiz bu uygulamaları sürekli yapıyor. Bugün de ortak bir uygulama yaptılar. Ekiplerimiz hem asayiş hem de trafik denetim yaptı. Amacımız, vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güven içinde olmalarını sağlamak. Bu uygulamalar devam edecek. Birlikte hareket ederek daha etkin görev icra ediyorlar. Denetimde aranan şahıslar yakalanırken, alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Potansiyel tehlike oluşturabilecek, insanların güvenliğini tehdit eden şahıslar bertaraf ediliyor dedi.

BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA
BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA

Jandarma, Hisarcık, İnegöl, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA EMNİYET VE JANDARMADAN DRONLU ORTAK UYGULAMA - Son Dakika
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