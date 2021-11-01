Bursa'da eniştesini tabancayla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi eniştesini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Müşküle Mahallesi'nde M.Ç. ile eniştesi M.U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, eniştesine tabancayla iki el ateş etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan M.U'yu Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

M.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.