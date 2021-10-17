Bursa'da, eski futbol kulubü başkanı kazada yaralandı - Son Dakika

Bursa'da, eski futbol kulubü başkanı kazada yaralandı

BURSA'da, 2'nci Amatör Lig ekiplerinden Akarspor'un eski başkanı Cemal Şen (61), motosikletiyle sulama kanalına düştü.

BURSA'da, 2'nci Amatör Lig ekiplerinden Akarspor'un eski başkanı Cemal Şen (61), motosikletiyle sulama kanalına düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şen'in kafasına 20 dikiş atıldı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Demirciler Caddesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için plakasız motosikletiyle yola çıkan 2'nci Amatör Lig ekiplerinden Akarspor'un eski başkanı Cemal Şen, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki sulama kanalına düşen motosikletteki Şen, savrulmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şen, ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kafasına 20 dikiş atılan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Mustafakemalpaşa - Mustafakemalpaşa

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