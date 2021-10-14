Bursa'da fabrikada yaşanan patlamayla ilgili işletme müdürü tutuklandı (2) - Son Dakika

Bursa'da fabrikada yaşanan patlamayla ilgili işletme müdürü tutuklandı (2)
14.10.2021 19:51
KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBursa'da, Özkan Deniz'in (43) yaşamını yitirdiği 6 kişinin de yaralandığı kimya fabrikasındaki patlamayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri belli oldu.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Bursa'da, Özkan Deniz'in (43) yaşamını yitirdiği 6 kişinin de yaralandığı kimya fabrikasındaki patlamayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri belli oldu. Savcılık soruşturmasının sürdüğü olayda iş güvenliği uzmanı Emir T. ile işletme müdürü Hasan Yılmaz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emir T. ve Yılmaz adliyeye sevk edildi. Emir T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, işletme müdürü Hasan Yılmaz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Semih ŞAHİN/BURSA,
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