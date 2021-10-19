Bursa'da geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

Çarpmanın etkisi ile yere düşen yaşlı adam yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre kaza Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Bilal Dursun idaresindeki 16 AAG 147 plakalı hafif ticari araç, geri manevra yaptığı sırada aracın arkasından geçmeye çalışan 84 yaşındaki Emin Güler'e çarptı.

"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım