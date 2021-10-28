Bursa'da iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, kazada araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum