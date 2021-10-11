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Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay - Son Dakika

Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay

11.10.2021 11:46
Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay

Bursa'da bir kişi, denizin ortasında bulduğu tekneyi karaya çekerek sahibinde ulaştırdı.

Bursa'da bir kişi, denizin ortasında bulduğu tekneyi karaya çekerek sahibinde ulaştırdı.

Olay geçtiğimiz gün Gemlik ilçesinde yaşandı. Sabah saatlerinde Karacaali Mahallesinde ikamet eden Nedim Eroğlu isimli vatandaş, Gemlik Körfezinde sürüklenen tekneyi fark etti. Kendi teknesiyle sürüklenen teknenin yanına giden Nedim Eroğlu, teknenin yanına yaklaşarak kontrol etti. Almira 16 isimli teknenin paslanan karabinasının kırıldığını ve bağlı bulunduğu limandan akıntının etkisiyle uzaklaştığını anlayan Eroğlu, sürüklenen tekneyi karaya çekti ve sosyal medya hesabından teknenin bilgilerini paylaşarak, sahibini tanıyanların kendisine ulaşmasını istedi.

Nedim Eroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı bilgiler doğrultusunda beklenen cevap saatler sonra geldi. Teknenin sahibine ulaşan Eroğlu, ertesi gün teknenin sahibiyle buluşarak bulduğu tekneyi teslim etti. - BURSA

Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay
Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay
Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay
Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da insanlık ölmedi dedirten olay - Son Dakika
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