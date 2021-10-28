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Bursa'da Jandarma'dan okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim - Son Dakika

Bursa'da Jandarma'dan okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim

28.10.2021 08:38
Bursa'da Jandarma'dan okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim

Bursa'da jandarma ekipleri "Huzur ve Güven Uygulaması" adı altında okul servis araçlarına ve okul çevrelerinde denetimler yaptı.

Bursa'da jandarma ekipleri "Huzur ve Güven Uygulaması" adı altında okul servis araçlarına ve okul çevrelerinde denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde 970 okul servis aracı kontrol edildi. 18 okul servis aracına ise toplam 29 bin 523 lira cezai işlem uygulandı. 18 servis aracına ise trafikten men işlemi yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler yaptı. 137 jandarma personelinin katıldığı denetimler neticesinde 4954 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT)' si kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Servis araçları yapılan denetimlerde 970 okul servis aracı kontrol edildi. 48 okul servis aracı sürücüsüne toplam 29 bin 523 lira cezai işlem uygulandı. 18 okul servis aracı ise trafikten men edildi. - BURSA

Bursa'da Jandarma'dan okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim
Bursa'da Jandarma'dan okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim
Bursa'da Jandarma'dan okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim
Bursa'da Jandarma'dan okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Jandarma'dan okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Jandarma'dan okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim - Son Dakika
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