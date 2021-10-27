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Bursa'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Bursa'da kaçak sigara operasyonu

27.10.2021 09:43
Bursa'da kaçak sigara operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından ilçe genelinde tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Burhaniye Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Osmaniye Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

İşyerlerinde yapılan aramalarda bin 835 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 400 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara, 5 bin 200 adet gümrük kaçağı boş makaron, 2 kilo gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İşyerlerinde bulunan Ahmed M, Muhammed B, Ahmet J. ve Eymen E. gözaltına alındı.

Konuyla ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaçak Sigara, İnegöl, Tütün, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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