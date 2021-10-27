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Bursa'da kadına yönelik darp ve tehdit şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Bursa'da kadına yönelik darp ve tehdit şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi

27.10.2021 14:06
Bursa'da kadına yönelik darp ve tehdit şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi

Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçakla tehdit ederek taksiye bindirdiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçakla tehdit ederek taksiye bindirdiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Tolgahan T. (25) hakkında müşteki S.K'ye (26) yönelik eylemleri nedeniyle hazırlanan iddianame, Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki ve şüphelinin imam nikahlı olarak bir süre birlikte yaşadıkları, şiddet uygulaması ve uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle bir süre önce kadının şüpheliden ayrıldığı aktarıldı.

İkili arasında adliye yansıyan dosyaların olduğu, şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen iddianamede, bu karara rağmen müştekinin birkaç kez adres değişikliği yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Tolgahan T. iddianamedeki ifadesinde, müşteki ile imam nikahlı olduklarını, aynı adreste yaşadıklarını, ayrılmadıklarını, müştekinin bir süre önce çocuklarını alarak ortadan kaybolduğunu, telefonlarını engellediğini, ettikleri bir kavgada onu darbettiğini ancak sonra barıştıklarını belirtti.

Kadınla son yaşadıkları kavgayı anlatan şüpheli, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini aktardı.

Tolgahan T'nin olay günü elinde telsiz bulunan kadın muhabiri polis zannettiği ve belindeki bıçağı bundan dolayı almasına izin verdiği aktarılan iddianamede, şüpheli için etkin pişmanlık durumunun söz konusu olmadığı kaydedildi.

İddianamede sanık için "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bursa'da 30 Haziran'da meydana gelen olayda, Tolgahan T, yaklaşık 5 yıl birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı iki çocuğunun annesi S.K'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evine gitmiş, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen girdiği evde S.K'yi darbettikten sonra bıçak zoruyla taksiye bindirmişti. Ardından Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan Mahallesi'nde kadını taksiden indirmek isteyen Tolgahan T'ye, bu sırada bölgede tesadüfen bulunan gazeteciler müdahale ederek polise haber vermişti. Daha sonra şüpheli tutuklanmıştı.

Uyuşturucu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kadına yönelik darp ve tehdit şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kadına yönelik darp ve tehdit şüphelisine 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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