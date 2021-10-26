Bursa'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hastanede yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesi veriyor.

Alınan bilgiye göre, kaza turist Yolu Caddesi üzerinden meydana geldi. Orhangazi'den Yalova istikametine giden 16 AAR 543 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Ali Aydın (23), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Çarpanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenerek durabilen Aydın, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı önce Orhangazi Devlet Hastanesi daha sonra Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Aydın'ın sağlık durumun ciddi olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.