Bursa'da kimya fabrikasındaki patlamada ölen işçinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi Özkan Deniz'in cenazesi defnedildi.

Evli ve 2 çocuk babası Deniz'in (42) naaşı, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Osmangazi ilçesinde bulunan Mutlular Camisi'ne getirildi.

İşçinin cenazesi burada kılınan namazın ardından Hürriyet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Deniz'in yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

İşçinin arkadaşı Hüseyin Sorgel, gazetecilere, Özkan Deniz'in birçok şeyini kendisiyle paylaştığını söyledi.

Deniz'in, sohbetlerinde kendisine fabrikadaki iş güvenliği konusunda yaşadığı bazı sıkıntıları aktardığını öne süren Sorgel, şöyle konuştu:

"Hatta bir arızadan bahsediyordu. Ne olduğunu tam olarak bilemiyorum ama bir arıza olduğunu, arızayı devamlı tamir ettiğini, bu sebepten dolayı oradaki iş güvenliği uzmanıyla bir tartışma yaşadığını söylemişti. 'Neden yaptırmıyorsunuz bunu' gibi şikayetleri vardı. Bu sebepten dolayı işi bırakmak istediğini söylüyordu. Memnuniyetsizlik vardı. Ortada bir hukuksuzluk, haksızlık varsa illaki şikayetçi olunacaktır, hakkı aranacaktır. Ortada bir ölüm var. Bir kızı, bir oğlu var. Allah rahmet eylesin."

Fabrikada dün meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetmiş, 6 işçi yaralanmıştı.