Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Bursa'da köpeğin motosiklet arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
BURSA - Bursa'da bir motosikletin arkasında sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören sürücüler şaşkınlık yaşarken, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Bursa-Gemlik yolunda motosikletin arkasında sürücüsüyle birlikte yolculuk yapan köpeği gören vatandaşlar şaşkına döndü. Motosikletin arkasından ilerleyen otomobildeki bir kişi ise o anları cep telefonu kamerayla kayıt altına aldı. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Kaynak: İHA
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