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Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar

01.11.2021 10:59
Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar

Bursa'da asker uğurlama konvoyunda havaya rastgele ateş açan magandalar, kameralara yansıdı.

Bursa'da asker uğurlama konvoyunda havaya rastgele ateş açan magandalar, kameralara yansıdı.

Görüntüler, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Bulvarı'nda kaydedildi. Asker uğurlama konvoyunda bir grup genç yolu kapattı. Bu sırada gençlerden biri yanında bulundurduğu tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı. Arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çekilen şehir magandasının bu anları ise sosyal medyada büyük tepki topladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir magandalarını tespit etmek için çalışma başlattı. - BURSA

Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar
Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar
Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar
Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar

Asker, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da magandalar şehrin ortasında kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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