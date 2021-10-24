Bursa'da nakliyeci kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nakliyecilik yapan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İnegöl Mobilya Sanayi Sitesi'nde malzeme teslimi sırasında, nakliyecilik yapan iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgaya karışanlardan Ömer Faruk B, İdris B. ve Yalçın K. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların yakınları, bu kez hastane önünde karşı karşıya geldi. Burada çıkan kavgada ise 1 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, Ömer Faruk B. ile İdris B, tedavileri için ambulansla Bursa'ya sevk edildi.