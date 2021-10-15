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Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanık hakim karşısında - Son Dakika

Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanık hakim karşısında

15.10.2021 14:06
Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanık hakim karşısında

Bursa'nın Kestel ilçesinde öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed D. (26) ve Zeynal N. (19) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Hülya S. (35), maktul Serkan Topal'ın (25) yakınları ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık Muhammed D, savunmasında, maktul ile 2 yıldır arkadaş olduklarını ve kendisine 30 bin lira borç verdiğini ileri sürdü.

Maktulün borcu ödemediğini, olay günü ise Zeynal N. ile onun evinde buluşma kararı aldıklarını belirten Muhammed D, şunları söyledi:

"Ben Zeynal'a, 'Serkan'ı da çağır hem parasını ödeyecekti hem de bizimle oturur.' dedim. Serkan geldi oturduk, içtik, muhabbet ettik. Bir ara Zeynal mutfağa nargile yapmaya gitti. Serkan yine kız meselesini açtı. Rahatsız olduğumu dile getirince küfür ederek bana saldırmaya başladı. Ben de kendimi korumak amacıyla masanın yanında bulunan meyve bıçağı olarak kullandığımız çakı bıçağını elime aldım. Karşılıklı küfürleşme oldu. Zeynal araya girince rastgele salladığım bıçaklardan biri Zeynal'ın koluna isabet etti. Zeynal yarasına bakmaya gidince bir anda arkadan Serkan'ın saldırdığını gördüm. Kendimi korumak için bıçağı rastgele salladım. Sonra olanları hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Serkan yerde yatıyordu."

Maktulün telefonu ile banka kartını aldığını da kaydeden sanık, "Bu kartla bir kez ben para çektim, bir kez de benim isteğim üzerine Zeynal para çekti. Zeynal'a telefonu satmasını ben söyledim. Çok üzgünüm, pişmanım. Maktul kazara öldü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Zeynal N. de olay günü evine gelen Serkan Topal ile Muhammed D. arasında tartışma çıktını, araya girip onları ayırmaya çalıştığını dile getirdi.

Bu sırada kolundan yaralandığını dile getiren sanık, "Yaralanınca korktum ve kendimi banyoya kilitledim. Ondan sonra olanları görmedim." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Hülya S. ise Zeynal N. ile arkadaş olduklarını ve olay günü kendisini işten almaya geldiğini söyledi.

"Korktuğum için kimseye söyleyemedim"

Eve girdiklerinde streç filmleri gördüğünü anlatan sanık, şunları kaydetti:

"Ne oldu?' diye sorduğumda, 'Aşkım söylersem korkarsın' dedi. Ben şüphelenmiştim. Duvarda izler de gördüm. 'Bu ne?' diye sorduğumda Zeynal, 'Muhammed'in bıçağıyla oynarken kolumu kestim, o kan fışkırdı.' dedi. Üzerine gidince Zeynal, Muhammed'in eve çağırdığı çocuğu eve girer girmez arkasından bıçakladığını ve öldürdüğünü söyledi. İnanmak istemedim. Bazayı kaldırdığında streç bir filme sarılı robot gibi bir şey gördüm. Hala ne olduğunu anlamamıştım. O gece beni uyku tutmadı. Korkmuştum ve polise de gidemedim. Sonra bu olaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili bilgim de alakam da yoktur. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. "

Maktulün annesi Sultan K, oğlunun borç almaya ihtiyacı olmadığını ifade ederek, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıklar Muhammed D. ile Zeynal N'nin "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık", Hülya S'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Muhammed D. ile Zeynal N'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Jandarma ekipleri, geçen yıl kasım ayında Kestel ilçesinde ormanlık alanda yakılan ve daha sonra Serkan Topal'a ait olduğu tespit edilen cesedi bulmuştu. Failleri bulmak için çalışma başlatan ekipler, Muhammed D, Zeynal N. ve Hülya S'yi gözaltına almıştı. Muhammed D. ile Zeynal N. tutuklanmış, Hülya S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Serkan Topal, Kestel, Bursa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanık hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanık hakim karşısında - Son Dakika
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