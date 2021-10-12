Plastik fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir kimyasal plastik ham madde fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir kimyasal plastik ham madde fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çatısı uçan farikada 1 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı işçiler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek fabrikaya girip yaralı işçileri çıkardı ve patlamayla ilgili çalışmalara başladı. İtfaiye ve Arama Kurtarma ekipleri, patlamayla oluşan göçüğün altında kalan işçi olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan, patlamanın ardından kimyasal madde ve dumandan etkilenen 20 işçiye 112 ekipleri olay yerinde müdahale ediyor. Olay yerinde zehirlenme riskine karşı ayran dağıtılıyor. Kimyasal maddelerden plastik ham madde ürettiği öğrenilen fabrikadaki patlamanın boya kazanından mı yoksa yükleme sırasında bir kamyonda mı meydana geldiği araştırılıyor.